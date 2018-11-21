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طريقة تحضير كيكة البرتقال الهش

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:53 ص
طريقة تحضير كيكة البرتقال الهش
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المقادير
- طحين : كوبان 
- سكر : كوب 
- البيض : 5 حبات 
- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة 
- ملح : رشّة 
- الزيت النباتي : كوب 
- عصير البرتقال : ثلاث أرباع الكوب 
- الفانيليا : ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على درجة حرارة 180.

2. رشي القالب بالطحين والزيت.

3. أضيفي البيكنج باودرة ورشة الملح على الطحين واخلطي.

4. بوعاء ضعي السكر والبيض والفانيليا، وباستخدام المضرب الكهربائي اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط هش ومتجانس.

5. قومي بإضافة كوب الزيت النباتي، وصبي عصير البرتقال فوق خليط البيض والسكر، واخلطي المكونات حتى تتجانس.

6. اضيفي الطحين على خليط البيض، وأعيدي الخلط مجدداً حتى تحصلي على خليط متجانس المكونات.

7. صبي خليط الكيك بالقالب وأدخليه للفرن المحمى مسبقاً لمدة 40 دقيقة أو حتى النضوج. وقدمي كيك البرتقال الهش مع كوب من الشاي الساخن. 
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