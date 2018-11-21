عاجل| "إهانة وإساءة لا نقبلها".. أول تعليق من "أمهات مصر" على تصريحات وزير التعليم





استنكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم التي قال فيها "أمهات مصر عايشين 24 ساعة على فيسبوك، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم".





وأضافت عبير، في بيان صادر عن الاتحاد، أن تصريحات الوزير إهانة وإساءة لا نقبلها، مؤكده أن أمهات مصر يعانون أشد المعاناة من أجل تربية وتعليم أبنائهم ويتواجدون على فيسبوك؛ لمتابعة قرارات الوزارة وتحميل مذكرات ومراجعات للأبناء.





وطالبت عبير، وزير التعليم، بضبط النفس وعدم الإساءة لأولياء الأمور من الأمهات أو الأساءة لأبنائهم واتهامهم بعدم التربية، مؤكده أن أولياء الأمور شريك أساسي في العملية التعليمية، مشيره إلي أن تصريحات الوزير تعتبر إهانة واضحة لكل أم ويجب تقديم اعتذار لهن، مستطرده: "المفروض يشكرهم علي التعب اللي بيتعبوه مع أبنائهم بدل الإساءة والهجوم عليهم".





وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مهاجمين وزير التعليم على تصريحاته، حيث قالت ولي أمر: "أنت لو تعرف الأمهات بتعاني إزاي في تربية ومذاكرة الأولاد وظروف كل بيت".

وتابعت أخرى: "أه عندك حق بأمارة المواعين والغدا والعشاء والمكوى والدروس والمذاكره والامتحانات، فعلا احنا فاضين عقبالك يارب مايرزقك زي مارزقنا".





وأضافت ولي أمر أخرى: "والله حرام بعد كل التعب والمجهود أولياء الأمور والأمهات فاضين بس للفيس بوك، الطالب من غير اهتمام أمه مش نافع لأن حضرتك المدرس نفسه بيقول كده".





وذكرت ولي أمر: "أمهات مصر خط أحمر، لن نقبل منك إهانة، عجزك وفشلك الواضحين خلاك معندكش غير الإهانات"، وأضافت: "قاعدين على فيسبوك نتابع تصريحاتك المتضاربة اللي طالعة كل ساعة، هو فيه مسؤول بيصرح تصريح كل ٦ ساعات وكل تصريح يضرب اللي قبله".



