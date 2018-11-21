عاجل - السعودية | القيادة تهنئ رئيس لبنان بذكرى استقلال بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المُفَدَّى وولي عهده الأمين باسمهما واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

المصدر:- صحيفة عاجل