خبير سياسي: لا أحد يفعل كما هي السعودية والإمارات في اليمن

أكد الخبير والمحلل السياسي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله إنه لا يوجد هناك بين دول المنطقة العربية ودول العالم من يقدم لليمن كما تفعل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه اليوم رصدها اليمن العربي، حيث كتب عبدالله " 500مليون دولار من السعودية والإمارات لتأمين الغذاء ل 12 مليون يمني. لا احد في الدنيا قدم قبل الحرب ويقدم خلال سنوات الحرب وسيقدم بعد انتهاء الحرب مساعدات انسانية لليمن أكثر من السعودية والإمارات".

وأضاف أن الدولتين "اهتمامها بالقول والفعل ولا تحتاجان دروس من عواصم ومنظمات دولية تتحدث كثيرا وتفعل قليلا".