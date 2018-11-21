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استكمال مرافعة الدفاع عن 30 متهمًا بـ"أحداث عنف المطرية" اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:21 ص
استكمال مرافعة الدفاع عن 30 متهمًا بـأحداث عنف المطرية اليوم
محاكمة
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مروة هيكل
 
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره- اليوم الأربعاء 21 نوفمبر- جلسة محاكمة 30 متهماً في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، وتواصل سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.
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