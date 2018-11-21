أستاذ طب القلب يوجه نصائح هامة لتجنب "السكر"



وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه خلود زهران، أنه يجب إجراء التحليل بعد البلوغ كل أربعة سنوات، ومرتين قبل سن 18 سنة.



وأشار إلى أنه قديما كان يتم منع الناس من تناول الدهون، ولكن تم اكتشاف أن الطعام مسئول عن نسبة قليلة من الإصابة بالمرض، وأبرز الأطعمة التي تؤدي لذلك هو السكريات والنشويات.

وجه الدكتور إيهاب عطية، أستاذ طب القلب بجامعة عين شمس، عدة نصائح لمرضى السكر، أولها أنه يجب معرفة رقم الكوليسترول في الدم.