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عاجل.. أول تعليق من إكرامي على عودة هيثم عرابي لمنصب مدير التعاقدات بالأهلي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:47 ص
عاجل.. أول تعليق من إكرامي على عودة هيثم عرابي لمنصب مدير التعاقدات بالأهلي
اكرامي
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عمرو مصطفى
 

صرح إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق بأنه لا يعترض على وجود هيثم عرابي في منصب مدير التعاقدات بالنادي، كما أكد بأنه لم يتم تعيين سيد عبد الحفيظ في أي منصب وأنه تم تكليفه بشئون الكرة بالنادي.

 

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لا أتوقع رحيل حسين الشحات عن العين لأن الدوري الإماراتي مازال في بدايته ومن الممكن أن يهبط مستوى اللاعب ويستعيده بعد ذلك".

 

وأضاف :"لا اعترض على وجود هيثم عرابي ومن الممكن أن يكون اعتراض غالي وفضل لأسباب مقنعة".

 

واختتم إكرامي تصريحاته قائلاً : " الأهلي لم يعين سيد عبد الحفيظ حتى الآن وتم تكليفه بشئون قطاع الكرة".

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