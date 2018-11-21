وكيل لاعبين: حسام غالي لا يشعر بالراحة في منصبه بالأهلي وقدم استقالته بعد 3 أشهر

كشف نادر شوقي مدير أعمال حسام غالي لاعب النادي الأهلي عن مفاجأة كبيرة عن لاعب القلعة الحمراء السابق.

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام غالي قدم استقالته بعد تولي مهمة المنسق العام للجنة الكرة بالأهلي بـ 3 أشهر فقط لا غير".

وتابع: "أخطرت غالي عندما عُرض عليه المنصب لأنني أرى أنه لا يليق العمل في منصب لا يقدم فيه أي خدمة للنادي الأهلي".

وأضاف نادر: "غالي تحدث مع إدارة الأهلي أكثر من مرة أنه لا يشعر بالراحة من الحصول على مقابل مادي دون أي خدمة للنادي وقال لهم إنه قادر على إفادة النادي من خارج أسواره".

وواصل: " تكليف النادي الأهلي لأي شخص لا يمكن رفضه بالتأكيد، ولكن غالي لا يشعر بالراحة من منصب لا يفيد الأهلي فيه ولا يوجد دور له".