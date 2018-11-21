ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيل لاعبين: حسام غالي لا يشعر بالراحة في منصبه بالأهلي وقدم استقالته بعد 3 أشهر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:35 ص
وكيل لاعبين: حسام غالي لا يشعر بالراحة في منصبه بالأهلي وقدم استقالته بعد 3 أشهر
حسام غالي
طباعة
أحمد شاكر
 

كشف نادر شوقي مدير أعمال حسام غالي لاعب النادي الأهلي عن مفاجأة كبيرة عن لاعب القلعة الحمراء السابق.

 

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام غالي قدم استقالته بعد تولي مهمة المنسق العام للجنة الكرة بالأهلي بـ 3 أشهر فقط لا غير".

 

وتابع: "أخطرت غالي عندما عُرض عليه المنصب لأنني أرى أنه لا يليق العمل في منصب لا يقدم فيه أي خدمة للنادي الأهلي".

 

وأضاف نادر: "غالي تحدث مع إدارة الأهلي أكثر من مرة أنه لا يشعر بالراحة من الحصول على مقابل مادي دون أي خدمة للنادي وقال لهم إنه قادر على إفادة النادي من خارج أسواره".

 

وواصل: " تكليف النادي الأهلي لأي شخص لا يمكن رفضه بالتأكيد، ولكن غالي لا يشعر بالراحة من منصب لا يفيد الأهلي فيه ولا يوجد دور له".

المزيد عن: نادر شوقي رياضة حسام غالي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
مصر المقاصة
طلائع الجيش
-
x
17:15
-
بتروجيت
حرس الحدود
-
x
17:15
-
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
-
x
02:00
-
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
-
x
19:30
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 6:50:01 AM