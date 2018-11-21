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"الأرصاد" تحذر المواطنين: شبورة مائية كثيفة تضرب عدد من المحافظات

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:37 ص
الأرصاد تحذر المواطنين: شبورة مائية كثيفة تضرب عدد من المحافظات
شبورة مائية كثيفة
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الفجر
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتعد هي الظاهرة الخطيرة التي تشهدها عدد من المحافظات، وتكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 15 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 13 26

بلطيم 14 25

مطروح 12 26

السلوم 13 25

سيوة 08 27

بورسعيد 17 24

دمياط 16 23

الزقازيق 15 25

الإسماعلية 15 26

السويس 14 25

العريش 12 24

رفح 13 23

رأس سدر 15 25

نخل 08 22

نويبع 21 26

طابا 19 24

كاترين 08 22

الطور 15 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 10 27

أسيوط 11 27

سوهاج 11 28

قنا 12 29

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 14 29

الوادي الجديد 10 29

شلاتين 20 28

أبو رماد 17 27

رأس حدربة 17 27

حلايب 18 26

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