"بهي الدين": معرض القاهرة الدولي ثاني أكبر معرض على مستوى العالم



وأضاف "بهي الدين"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، أن معرض القاهرة له عدة مزايا، وهو الجمع بين الناشرين، وبين الزائرين أيضا.



وتابع، أنهم يعملون الآن على ما يسمى بالصناعات الثقافية، ولابد أن يخرج "معرض القاهرة الدولي للكتاب"بصورة لائقة بمصر.

قال أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أكبر معرض في الشرق الأوسط، وثاني أكبر معرض على مستوى العالم، بعد "فرانكفورت".