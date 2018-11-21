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نادر شوقي: وادي دجلة استثمار رياضي حقيقي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
نادر شوقي: وادي دجلة استثمار رياضي حقيقي
نادر شوقي
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أحمد شاكر
 

أكد نادر شوقى وكيل اللاعبين والمسئول عن إدارة الكرة بنادى الجونة، على أن ادارة وادي دجلة تعد الاستثمار الرياضي الحقيقي فى مصر.

 

وقال نادر شوقي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " دجلة يعتمد على لاعبين صغار، على سبيل المثال محمد محمود، الاستثمار هو أن تأتي بلاعب صغير السن"ببلاش" ويعود عليك بالنفع بعد ذلك.

 

وأردف: "الاستثمار ليس لاعب "يجيلك رخيص وتبيعه رخيص"، ولكن الاستثمار هو جلب مدرب احمال يجعل اللاعبين أكثر تميزا، وهذا الامر سيعود بالنفع على اللاعب والنادي".

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