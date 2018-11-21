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إيهاب عطية: نسب التدخين في مصر مخيفة وتؤدي لهذه الأمراض

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:14 ص
إيهاب عطية: نسب التدخين في مصر مخيفة وتؤدي لهذه الأمراض
الدكتور إيهاب عطية - أستاذ طب القلب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور إيهاب عطية، أستاذ طب القلب بجامعة عين شمس، إن هناك أشخاص لديهم ارتفاع كوليسترول عائلي وراثي، ويتم تشخيصه منذ سن الثامنة، ويتم معرفة ذلك من خلال تعرض أكثر من شخص في العائلة بأزمات قلبية.

وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه خلود زهران، أن مرضى القلب في مصر بينهم 35% لديهم ارتفاع في الكوليسترول.

وأشار إلى أن نسب التدخين في مصر مخيفة، كما أن هناك ارتفاع كبير في نسب الإصابة بالسمنة، خاصة لدى السيدات، وهذه الأشياء تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بتصلب شرايين القلب والمخ.
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