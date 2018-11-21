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مفاجأة.. برشلونة يتجه لإفريقيا من أجل التعاقد مع بديل تيرشتيجن

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:52 ص
مفاجأة.. برشلونة يتجه لإفريقيا من أجل التعاقد مع بديل تيرشتيجن
تيرشتيجن
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ريهام عبدالمحسن
 

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يسعى للتعاقد مع أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم ويكون بديلا للحارس الألماني تيرشتيجن.

 

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة يستهدف التعاقد مع حارس الكاميرون الدولي وأياكس أمستردام أندريه أونانا لخلافة الهولندي ياسبر سيلسين.

 

وأفادت الصحيفة بأن العام الحالي هو الأخير لسيلسين مع برشلونة في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي نظرا لتألق الألماني تير شتيجن الحارس الأول.

 

يُذكر أن أونانا انضم لقاعدة ناشئي برشلونة في عام 2010 وتدرج في المراحل السنية حتى وصل إلى فريق الرديف وتوج معهم بالبطولة الأوروبية للشباب وفي نفس الموسم رفض تجديد عقده مع برشلونة ورحل إلى أياكس مقابل نصف مليون يورو.

 

كما كشفت تقارير عن ارتباط البارسا بالتفاوض مع لاعبين في صفوف أياكس الهولندي فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت لضمهما في الموسم المقبل.

 

مفاجأة.. برشلونة يتجه لإفريقيا من أجل التعاقد مع بديل تيرشتيجن
المزيد عن: رياضة حارس الكاميرون تيرشتيجن برشلونة اونانا الكاميرون
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