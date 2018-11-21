مواجهات مرتقبة لمجموعة القاهرة في الممتاز "ب"

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، سبع مباريات مرتقبة، بالجولة العاشرة للمجموعهة الثانية للقسم الثاني، فعلى ملعب النصر بمصر الجديدة، يخوض فريق النصر صاحب الترتيب السابع سابع برصيد 12 نقطة بقيادة سيد عيد، مواجهة هامة مع فريق إف سى مصر المتصدر بقيادة محمد صلاح برصيد 18 نقطة.

وعلى استاد القناه القديم، يلتقي نادى القناه وصيف المجموعة بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 17 نقطة، مع فريق الترسانة خامس المجموعة بقيادة أحمد كشرى برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب نادى المقاولون العرب يواجه فريق سيراميكا الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 17 نقطة مع فريق دمياط ثامن المجموعة بقيادة محمد عبد الرحمن برصيد 12 نقطة.

وعلى استاد السكة الحديد، يلتقي نادى بورتو السويس العاشر بقيادة أشرف توفيق برصيد 9 نقاط مع نادى كوكا كولا رابع المجموعة بقيادة تامر مصطفى برصيد 15 نقطة.

وعلى استاد جامعة المنوفية، يلعب فريق جمهورية شبين التاسع بقيادة محمد عامر برصيد 10 نقاط مع فريق الشمس السادس بقيادة طه شحاتة برصيد 13 نقطة.

وعلى ملعب الرزقا، يلتقي نادى الرزقا صاحب المركز 12 بقيادة أحمد سند برصيد 9 نقاط مع نادى المريخ صاحب المركز 11 بقيادة اشرف خضر برصيد 9 نقاط.

وعلى ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد، يواجه نادى أبى صقيل الاخير بقيادة طارق جمال برصيد نقطتين مع منتخب السويس قبل الأخير بقيادة ميمى فريد برصيد 6 نقاط.

الترتيب المجموعة الثانية :

1- إف سى مصر 18 نقطة

2- القناه 17 نقطة

3- سيراميكا 17 نقطة

4- كوكا كولا 15 نقطة

5- الترسانه 15 نقطة

6- الشمس 13 نقطة

7- النصر 12 نقطة

8- دمياط 12 نقطة

9- ج شبين 11 نقطة

10- الزرقا 10 نقاط

11- بورتو 9 نقاط

12- المريخ 9 نقاط

13- منتخب السويس 7 نقاط

14- أبى صقل نقطتين