نادر شوقي: عماد متعب فضل الإعلام عن العمل في الأهلي

أكد نادر شوقي، مدير أعمال عماد متعب، أن الأهلي عرض على متعب منصبا في الفريق، لكن لم يكن هناك شئ واضح.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي عرض على متعب منصبا بعد اعتزاله مباشرةً، وطلب منه الجلوس لكن لم يكن هناك شئ واضح".

وأكمل: "عماد متعب يرى أن تجربته الإعلامية أفضل، وهو يقدم اداء جيد بها".