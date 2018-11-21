مفاجأة حول سعر فستان أحلام في أحدث إطلالاتها !

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الخاص في إنستجرام.

وتألقت أحلام بفستان مُخمل باللون المشمشي وتميز الفستان بحزام رائع على الخصر.

وبحسب أحد المواقع المُتخصصة بإطلالات المشاهير عبر موقع إنستجرام فإن سعر فُستان أحلام وصل إلى ما يقارب الـ 5200 دولار امريكي، أما سعر الحزام فقد وصل إلى ما يقارب الـ 760 دولار.





يذكر أن المطربة الإماراتية أحلام، طرحت أغنية جديدة لها بعنوان "احلف" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"