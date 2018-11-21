٦ معلومات عن ليلى مراد في ذكرى رحيلها

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الثالثة والعشرين على رحيل المطربة ليلى مراد.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٦ معلومات عن ليلى مراد

١- ولدت في ١٧ فبراير عام 1918 في عائلة يهودية، واسمها الحقيقي (ليليان زكي مراد موردخاي)، وشقيقها هو الفنان منير مراد.





٢- كان ظهورها الأول في السينما بعد أن اختارتها بهيجة حافظ للغناء فى فيلم "الضحايا"، ثم قدمت بعدها قرابة ٣٠ فيلم منها: "ليلى بنت الأغنياء"، و"ليلى بنت الأكابر".





٣- تقدمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معهم على الغناء بشكل أسبوعي.





٤- تزوجت ليلى مراد ثلاث مرات، الأولى من الفنان أنور وجدي في عام ١٩٤٥ بعد قصة حب انطلقت شرارتها الأولى في فيلم "ليلى بنت الفقراء" واستمر زيجتهما سبع سنوات انتهت بالطلاق، ثم تزوجت من وجيه أباظة، عضو مجلس قيادة الثورة، وأنجبت منه ابنها أشرف أباظة، وبعدها تزوجت المخرج "فطين عبد الوهاب" الذي أنجبت منه ابنها الممثل "زكي فطين عبد الوهاب".





٥- أشهرت ليلى إسلامها للمرة الأولى في منزلها أمام زوجها أنور وجدي عام 1946 بعد عام واحد من زواجهما، ثم أمام المحكمة الشرعية أمام القاضي حسن مأمون في عام 1947.





٦- اعتزلت التمثيل في عام ١٩٥٥ بعد تقديمها فيلم "الحبيب المجهول" مع حسين صدقي.







