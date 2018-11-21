مواجهات ساخنة في مجموعة "بحري" بالجولة العاشرة للممتاز "ب"

تستأنف الخميس - 22 نوفمبر - في الثانية والنصف عصرا منافسات دوري الممتاز "ب" حيث تشهد المجموعة الثالثة "بحري" سبع مباريات ساخنة من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الحمام صاحب المركز الثاني بقيادة مصطفى عبده برصيد 8 نقاط نظيره فريق دمنهور المتصدر بقيادة صفاء رجب برصيد 19 نقطة.

ويواجه فريق كفر الشيخ صاحب المركز ابثامن بقيادة نبيل محمود برصيد 11 نقطة نادى الرجاء بقيادة أحمد عاشور وصيف المجموعة برصيد 18 نقطة.

ويلتقي طنطا صاحب المركز الرابع بقيادة أيمن المزين برصيد 15 نقطة مع فريق المنصوره بقيادة ياسر الكناني الثالث برصيد 18 نقطة.

ويلعب نادى بلدية المحلة بقيادة أحمد العجوز الذي يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة مع فريق الأولمبي تاسع المجموعة بقيادة أحمد سارى برصيد 11 نقطة.

وعلى ملعب شباب مطروح يلتقي فريق الجزيرة بمطروح العاشر بقيادة كرم جابر برصيد 10 نقاط مع فريق تلا قبل الأخير بقيادة أشرف السيد برصيد 6 نقاط.

ويخوض فاركو صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 9 نقاط لقاء مرتقب وهام أمام فريق غزل المحلة بقيادة سمير كمونة برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب أبو قير للأسمدة يستضيف فريق أبو قير السابع بقيادة أحمد الكأس برصيد 14 نقطة نظيره فريق سيدى سالم الاخير بقيادة أحمد مصطفى برصيد نقطتين.

- ترتيب المجموعة الثالثة :

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1- دمنهور 19 نقطة

2- الرجاء 18 نقطة

3- المنصوره 18 نقطة

4- طنطا 15 نقطة

5- البلدية 14 نقطة

6- غزل المحله 14 نقطة

7- أبو قير 14 نقطة

8- كفر الشيخ 11 نقطة

9- الأوليمبي 11 نقطة

10- الجزيره 10 نقاط

11- فاركو 9 نقاط

12- الحمام 8 نقاط

13- مركز شباب تلا 6 نقاط

14- سيدى سالم نقطتين.