فرنسا تستعيد توازنها بفوز مثير على أوروجواي وديا

استعاد المنتخب الفرنسي بطل العالم توازنه وتغلّب على ضيفه منتخب أوروجواي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الطرفين مساء الثلاثاء في ضاحية سان دوني الباريسية.

وسجّل مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو هدف الديوك الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد أن حصل لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان جريزمان على ركلة جزاء اثر تسديدة قوية لمسها المدافع برونو مينديز بيده، فترك غريزمان الفرصة لجيرو ليسدد الركلة فترجمها إلى هدف الفوز.

ولم يشكل المنتخب الأوروجوياني الذي كان يسعى إلى الثأر من الخسارة في الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، أي خطورة على مرمى هوجو لوريس باستثناء بعض المحاولات الخجولة لماتياس فيسينو .

وأجرى المدرب الفرنسي بعض التغييرات على تشكيلته خصوصاً في خط الدفاع بإشراك عادل رامي ومامادو ساكو في مركز قلب الدفاع بالإضافة لمدافع ليون فيرلان مندي على الجانب الأيسر، ودفع بلاعب وسط ليون أيضاً تانغي ندومبيلي إلى جانب نغولو كانتي في الوسط، في حين عوّل على نفس اللاعبين في المقدمة وهم مبابي وغريزمان وماتويدي وجيرو.

وكان المنتخب الفرنسي خسر يوم الجمعة الماضي أمام هولندا في روتردام بهدفين نظيفين ولم ينجح في البقاء متصدراً لمجموعته في دوري الأمم الأوروبية بعد تعادل ألمانيا وهولندا الاثنين (2-2) ونجح المنتخب البرتقالي بالتالي في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة.