نجم بوليوود أميتاب باتشان يدفع ديون مئات المزارعين في الهند

قال نجم بوليوود، أميتاب باتشان، إنه دفع ديون مئات المزارعين، مشيرا إلى أن قيمتها بلغت قرابة نصف مليون دولار.





وكتب النجم الهندي على مدونته إنه تكفل بدفع ديون 1398 مزارعا، وقال إنه يشعر بأنه "حقق انجازا كبيرا".





وأوضح أن جميع المزارعين من مقاطعة أوتار براديش، التي ولد فيها.





ويرزح عشرات الآلاف من المزارعين الهنود تحت وطأة الديون. ويعاني قطاع الزراعة منذ عقود من الجفاف، ومن تناقص المياه وتراجع الإنتاجية بسبب انعدام التجهيزات العصرية.





وتعزى حوادث الانتحار بين المزارعين إلى هذه المشاكل التي يعانون منها، إذ انتحر نحو 300 ألف مزارع في الهند منذ 1995.





ويعد أميتاب باتشان، البالغ من العمر 76 عاما، واحدا من أشهر الممثلين في الهند.





ودفع الديون المستحقة على المزارعين لبنك الهند الحكومي، الذي أصدر بيانات بالقيمة التي دفعها النجم السينمائي، حسب مدونته.





وبما أنه لا يمكن إحضار جميع المزارعين إلى مدينة مومباي التي يقيم فيها أميتاب باتشان، فقد حجز قطارا لنحو 70 منهم يستقبلهم في بيته ويقدم لهم بيانات الديون المدفوعة.





ويتوقع أن يتم الاستقبال يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.



