"حماية المستهلك" يتوعد من يستخدم شعبية "صلاح" في النصب على المواطنين

علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، استغلال اسم اللاعب الدولي محمد صلاح، في النصب على المواطنين تحت اسم منح تعلم اللغة الإنجليزية، قائلًا: "سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لكل مَن تسول له نفسه استغلال المواطنينن".



وأضاف عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء الثلاثاء، أنه تواصل مع المواطنين الذين تعرضوا للنصب باسم "صلاح"، وحصل منهم على المعلومات الكافية لضبط القائمين على هذه المنح الوهمية، لافتًا إلى أن استخدام شعبية "صلاح" لتجميع مبالغ مالية تحت اسم المنح المجانية جريمة يعاقب عليها القانون



وأشار إلى أن القائمين على المنح الوهمية باسم "صلاح" لديهم أكثر من فرع في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

