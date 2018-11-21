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رئيس جميلة أبناء فناني مصر: هدفنا حفظ التراث وتكريم كبار النجوم الراحلين (فيديو)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
رئيس جميلة أبناء فناني مصر: هدفنا حفظ التراث وتكريم كبار النجوم الراحلين (فيديو)
رئيس جميلة أبناء فناني مصر
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شيماء عطية - تصوير: نيرمين فتحي
 
قال ماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء فناني مصر إن هدف الجمعية هو حفظ التراث، لافتًا إلى أن سلسلة "لمسة وفاء" تهدف لتكريم كبار النجوم الراحلين ممن لم ينالوا تكريمًا في حياتهم.

وأضاف "الدقن" في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني" إن مطالب أعضاء الجمعية ممثلة في حق الأداء العلني، أسوة بالمؤلفين والملحنين، لافتًا إلى القانون ٨٢ لعام ٢٠٠٢ يعطيهم الحق في ذلك، مشيرًا إلى أن التكريم هو رسالة للجنة التشريعية في البرلمان والتي تنظر تعديل القانون
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