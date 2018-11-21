البرازيل تروض أسود الكاميرون بفوز صعب في مواجهة ودية

بصعوبة شديدة حقق المنتخب البرازيلي الفوز بهدف نظيف على نظيره منتخب الكاميرون في مباراة دولية ودية أقيمت مساء الثلاثاء في إنكلترا.

وشهدت المباراة إصابة نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان نيمار، فخرج في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء وحل بدلاً منه ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنكليزي الذي أحرز هدف الفوز للسيليساو في الدقيقة 45 من زمن اللقاء عن طريق ضربة رأس رائعة.

والفوز هو السادس على التوالي للمنتخب البرازيلي منذ خروجه على يد بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم "روسيا 2018" إذ سبق لراقصي السامبا التغلب على أميركا (2-0) والسلفادور (5-0) والسعودية (2-0) والأرجنتين (1-0) وأوروغواي يوم الجمعة الماضية (1-0).

ولعبت البرازيل المباراة في غياب مارسيلو وفيليبي كوتينيو وكاسيميرو بسبب الإصابة، لكن لم يظهر عليها أي تأثير في ظل تألق لاعب وسط نابولي الإيطالي ألان الذي خاض مباراته الدولية الأولى وكاد يهز الشباك في 3 مناسبات (5، 77، 85).

في المقابل، منيت الكاميرون بخسارتها الثانية تواليا بعد الأولى أمام مضيفها المغربي صفر-2 الجمعة في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا التي تستضيفها الأسود غير المروضة التي يشرف عليها الهولندي كلارنس سيدورف بمساعدة مواطنه باتريك كلايفرت.

وهي المباراة الخامسة للثنائي الهولندي على رأس الإدارة الفنية للكاميرون والحصيلة فوز واحد وتعادلان وخسارتان.



