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"الأوقاف: تنتهج نهج طيب في تجديد الخطاب الديني

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
الأوقاف: تنتهج نهج طيب في تجديد الخطاب الديني
الدكتور صبري عبادة - وكيل وزارة الأوقاف
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داليا الحسين
 
قال الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة تنتهج نهج طيب في تجديد الخطاب الديني من خلال المقروء والمسموع والمرئي وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "صح النوم"، والمذاع على فضائية "LTC"، مساء الثلاثاء أن علماء الأزهر والأوقاف حريصون كل الحرص على ألا يبيعوا دينهم بدنياهم ولكن بعض المتنطعين لم يفهموا مقصد السنة حسب مقتضيات العصر.

وأشار إلى أن غير المسلمين لديهم الحق في التعايش على أرض المسلمين، كما لديهم الحق في بناء دور عبادة؛ هذا هو الفهم الصحيح ومقصد السنة المطهرة.
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