محمد كيشو: "بدأت لعب المصارعة وعمري 5 سنوات"
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:55 صأمنية فوزي
قال محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، الفائز بذهبية بطولة العالم بمنافسات 23 سنة برومانيا، إنه بدأ لعب المصارعة وعمره 5 سنوات، وأهله شجعوه على استكمال اللعب بها،
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه لعب في البطولة 5 مباريات، منهم 3 أبطال عالم، ومنهم روسي الذي كان بطل العالم، وكانت المباراة صعبة جدًا.
وتابع: "نادر جدًا في بطولات العالم خروج المباراة النهائية 8 - صفر، وأول مباراة كسبت بطل ليتوانيا ثم لاتفيا ثم تركيا ثم روسيا ثم أذربيجان، وسيادة العميد عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة كان على تواصل دائم معي ويحفزني للفوز بالميدالية الذهبية".
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه لعب في البطولة 5 مباريات، منهم 3 أبطال عالم، ومنهم روسي الذي كان بطل العالم، وكانت المباراة صعبة جدًا.
وتابع: "نادر جدًا في بطولات العالم خروج المباراة النهائية 8 - صفر، وأول مباراة كسبت بطل ليتوانيا ثم لاتفيا ثم تركيا ثم روسيا ثم أذربيجان، وسيادة العميد عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة كان على تواصل دائم معي ويحفزني للفوز بالميدالية الذهبية".