محمد كيشو: "بدأت لعب المصارعة وعمري 5 سنوات"

قال محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، الفائز بذهبية بطولة العالم بمنافسات 23 سنة برومانيا، إنه بدأ لعب المصارعة وعمره 5 سنوات، وأهله شجعوه على استكمال اللعب بها،



وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه لعب في البطولة 5 مباريات، منهم 3 أبطال عالم، ومنهم روسي الذي كان بطل العالم، وكانت المباراة صعبة جدًا.



وتابع: "نادر جدًا في بطولات العالم خروج المباراة النهائية 8 - صفر، وأول مباراة كسبت بطل ليتوانيا ثم لاتفيا ثم تركيا ثم روسيا ثم أذربيجان، وسيادة العميد عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة كان على تواصل دائم معي ويحفزني للفوز بالميدالية الذهبية".