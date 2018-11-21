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محمد كيشو: "بدأت لعب المصارعة وعمري 5 سنوات"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
محمد كيشو: بدأت لعب المصارعة وعمري 5 سنوات
محمد إبراهيم كيشو - لاعب منتخب المصارعة
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أمنية فوزي
 
قال محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، الفائز بذهبية بطولة العالم بمنافسات 23 سنة برومانيا، إنه بدأ لعب المصارعة وعمره 5 سنوات، وأهله شجعوه على استكمال اللعب بها،

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه لعب في البطولة 5 مباريات، منهم 3 أبطال عالم، ومنهم روسي الذي كان بطل العالم، وكانت المباراة صعبة جدًا.

وتابع: "نادر جدًا في بطولات العالم خروج المباراة النهائية 8 - صفر، وأول مباراة كسبت بطل ليتوانيا ثم لاتفيا ثم تركيا ثم روسيا ثم أذربيجان، وسيادة العميد عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة كان على تواصل دائم معي ويحفزني للفوز بالميدالية الذهبية".
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