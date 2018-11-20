مواجهات قوية في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

تعود منافسات مجموعة الصعيد للقسم الثاني لكره القدم للانطلاق من جديد، يوم الخميس المقبل، بعد توقف دام 17 يومًا.





حيث يستضيف نادى طهطا صاحب المركز الثامن بقيادة أسامة البلم برصيد 12 نقطة فريق بنى سويف المتصدر بقيادة محمد يوسف برصيد 19 نقطة.





ويواجه نادى النصر للتعدين ثالث المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي بقيادة عطيه صابر برصيد 15 نقطة مع فريق ناصر ملوي الأخير بقيادة الشرقاوي محمد برصيد 3 نقاط.





ويلتقي نادى تليفونات بني سويف سادس المجموعة بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 13 نقطة مع فريق سوهاج تاسع المجموعة بقيادة عصام مرعى برصيد12 نقطة.





وعلى ملعب الأسيوطي يلعب فريق الفيوم عاشر المجموعة بقيادة بركات إبراهيم برصيد 12 نقطة مع وصيف المجموعة نادى أسوان بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 19 نقطة.





ويلتقي نادى التحرير بأسوان صاحب المركز 12 بقيادة محمد عبد الله برصيد 6 نقاط مع فريق اللاعلاميين سابع المجموعة بقيادة جميل حلمي برصيد 13 نقطة.





ويلعب نادى الوليديه قبل الأخير بقيادة عمر حلمي برصيد 4 نقاط مع فريق الألمونيوم صاحب المركز 11 بقيادة أشرف عرب برصيد 10 نقاط، ويلعب يوم السبت على ملعب جامعة المنيا فريق المنيا رابع المجموعة بقيادة خالد القماش برصيد 15 نقطة مع فريق ديروط خامس المجموعة بقيادة عماد سرور برصيد 14 نقطة,.





ترتيب الفرق:-

1- بنى سويف 19 نقطة

2- اسوان 19 نقطة

3- النصر للتعدين 15 نقطة

4- المنيا 15 نقطة

5- ديروط 14 نقطة

6- تليفونات بني سويف 13 نقطة

7- الاعلاميين 13 نقطة

8- طهطا 12 نقطة

9- سوهاج 12 نقطة

10-الفيوم11 نقطة

11- الالمونيوم 10 نقاط

12- التحرير 6 نقاط

13- الوليديه 4 نقاط

14- ناصر ملوي 3 نقاط



