ليستر سيتي يقدم 15 مليون إسترليني لضم محمد النني





وأوضحت صحيفة مترو الإنجليزية أن ليستر سيتي يفاوض آرسنال لضم اللاعب محمد النني مقابل 15 مليون جنيه استرليني في يناير المقبل.





وقد يوافق آرسنال على بيع النني لليستر سيتي من أجل تمويل صفقة لاعب فياريال فورنالس.

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي ليستر سيتي يسعى للتعاقد مع الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال خلال الميركاتو الشتوي المقبل.وقد فتح آرسنال باب الرحيل في وجه النني بعدما أبدى النادي اللندني رغبته في التعاقد مع بابلو فورنالس لاعب فياريال.