ماكرون يدعو للحوار مع أصحاب "السترات الصفراء"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى الحوار لإقناع المتظاهرين ضد زيادة الرسوم على المحروقات الذين يعرفون بـ"السترات الصفراء" بوضع حد لاحتجاجاتهم التي تشل حركة السير على الطرقات العامة، وتمنع الوصول إلى مستودعات النفط.

واعتبر الرئيس الذي استهدفه المتظاهرون بالانتقادات بصورة مباشرة، أنه من "الطبيعي" أن تجري احتجاجات، موضحاً أن استراتيجية الحكومة هي "فرض مزيد من الضرائب على الطاقات الأحفورية من جهة، ومزيد من الدعم للمعوزين، من جهة ثانية".

وقال ماكرون من بلجيكا: "عبر الحوار يمكننا الخروج من الوضع، عبر الشرح، عبر القدرة على الحلول الميدانية".

وانطلقت التحركات بالأساس احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود، غير أن "السترات الصفراء" وسعوا نطاق مطالبهم للتنديد بالنظام الضريبي بصورة عامة، وبتراجع القدرة الشرائية.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب من جانبه لنواب الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" "سننتصر بتماسكنا وثباتنا وتصميمنا"، حسب ما أفاد مشاركون في اللقاء.

وواصل المتظاهرون تحركاتهم اليوم الثلاثاء، بإقامة حواجز لإبطاء حركة السير قرب نقاط دفع رسوم الطرقات السريعة، وعند الدوارات في مناطق عدة.

وشهدت حركة السير بلبلة على عدة طرقات عامة وعند نقطة دفع رسوم في فيرساك على الطريق بين بوردو وباريس جنوب غرب فرنسا، واستهدفت باضرار "جسيمة" ليل الإثنين الثلاثاء، بحسب شركة "فينسي" المشرفة على إدارة الطريق العام.

وطالت الاحتجاجات الغاضبة أيضاً جزيرة "لا ريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي، أين فرض حظر تجول جزئي في نصف البلدات بعد ليلة جديدة من أعمال العنف.