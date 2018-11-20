كل ما تريد عن مدينة المنصورة الجديدة × 25 معلومة

خلال الفترة الراهنة، يتحقق إنجاز جديد على الأرض، خاصة فى المشروعات القومية، التى تنفذها الحكومة، لذا يقدم "الفجر"، نسب إنجاز وتنفيذ المشروعات التى تنفذ داخل مدينة المنصورة الجديدة، وأبرز المعلومات عنها من خلال السطور التالية.





1- المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة تنفذ على مساحة 2063 فدانا.





2- أكد وزير الإسكان، على أن مدينة المنصورة الجديدة سيتم بنائها بالكامل ولن تباع كأراضٍ.





3- إجمالى مساحة مدينة المنصورة الجديدة بالكامل تصل لـ5104 أفدنة.





4- يجرى تنفيذ نحو 4704 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر باجمالى 196 عمارة.





5- متوسط نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر وصلت لـ20% وبعض العمارات وصلت للدور الأخير.





6- يجري تنفيذ نحو 11232 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بإجمالى 468 عمارة.





7- تم إصدار أوامر إسناد تنفيذ مشروع دار مصر بنظام الأمر المباشر لشركات المقاولات منذ حوالين أسبوعين فقط.





8- الهدف من إسناد تنفيذ الأعمال بالأمر المباشر هو سرعة التنفيذ.





9- بالنسبة لمشروعات الطرق وصلت متوسط نسبة التنفيذ لـ35%.





10- من المقرر بدء تنفيذ شبكة المرافق بالكامل خلال أسبوعين من الآن.





11- جارى تصميم محطة تحلية المياه التى ستغطى المدينة وذلك تمهيدا لأعمال التنفيذ.





12- تم البدء فى تصميم منطقة الفيلات داخل المدينة، والتى تتضمن تاون هاوس، وتوينز، وفيلات بمساحات كبيرة.





13- تم البدء فى أعمال الجسات داخل منطقة الفيلات .





14- من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل خلال فترة لا تتخطى 18 شهرا.





15- وزير الإسكان كلف شركة المقاولون العرب بزيادة المعدات والعمالة بمشروعات الشركة بمدينة المنصورة الجديدة.





16- تعديل التصميمات الهندسية الخاصة بالطرق والمشروعات بمدينة المنصورة الجديدة.





17-إجمالى عدد السكان المتوقع بالمدينة 680 ألف نسمة.





18- من المتوقع أن يصل اجمالى الوحدات السكنية فى المدينة 150 ألف وحدة سكنية.





19 - من المقرر أن تتضمن المدينة أنواع الإسكان المختلفة: "إسكان سياحى، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعى".





20- ستكون الأولوية لأهالى المنصورة فى حجزالوحدات لكون الدقهلية محافظة ليس لها ظهير صحراوى.





21- من المقرر أن تصبح مدينة المنصورة الجديدة مدينة عالمية من حيث الطراز والمعمار والخدمات.





22- وصلت نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة لـ20 %، وهناك بعض العمارات وصلت للدور الأخير.





23- وصلت نسبة تنفيذ الطرق لـ35 %، وجارى أعمال الرصف.





24- من المقرر ان يتم البدء في تنفيذ شبكة المرافق بالكامل خلال أسبوعين من الان.





25- تم البدء فى تصميم منطقة الفيلات داخل المدينة والتي تتضمن تاون هاوس، وتوينز، وفيلات بمساحات كبيرة.



