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خالد أبو بكر: السيسي ليس رئيسًا بالمعنى التقليدي.. لكنه عبارة عن حلم للشعب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:55 م
خالد أبو بكر: السيسي ليس رئيسًا بالمعنى التقليدي.. لكنه عبارة عن حلم للشعب
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كساب أحمد
 
قدم الإعلامي خالد أبو بكر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده بالأمس، قائلًا: "كل سنة وانت طيب ياريس، السيسي بالنسبة لي ليس رئيسًا للدولة، ولكنه عبارة عن حلم، هو اللي حمى الدولة من الخطر في 30 يونيو".

وتابع "أبو يكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن "السيسي" ليس رئيسًا للجمهور بالمعنى التقليدي، ولكنه عبارة عن حلم للشعب المصري، "السيسي" يقف ورائه شعب بالكامل، ولا يصلح أن يكون وراء حزب معين، معقبًا: "في العادة اللي بيقول الكلام ده بيكون قاعد تاني يوم في بيته، بس أن هقوله ورزقي على الله". 

وأضاف: "السيسي ما ينفعش يكون وراءه جماعة أو فريق أو حزب، السيسي صورة لكل الصور، كل واحد بيلاقي في الحاجة اللي هو عايزها ".
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