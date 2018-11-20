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الجيش اليمني يحبط تسللاً لميليشيا الحوثي في تعز

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:26 م
الجيش اليمني يحبط تسللاً لميليشيا الحوثي في تعز
الجيش اليمني
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وكالات
 

قالت مصادر يمنية، إن قوات الجيش أحبطت اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في الجبهة الشرقية لمدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

 

وأكدت مصدر ميداني أن "ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع في مناطق الصرمين، والعريش، ولوزم، والكريفات"، وفق موقع "سبتمبر نت".

 

وأوضح المصدر أن الجيش اليمني أحبط محاولة الميليشيا، وأجبرها على التراجع والفرار، بعد أن كبدها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

المزيد عن: هجوم للحوثيين تعز اليمن الحوثيين الجيش اليمني
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