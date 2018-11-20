الأهلي يخطط لضم "توني"





يرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع محمد تونى، لاعب وسط فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي اهتمام الأهلي بالتعاقد مع محمد توني وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق الفيومي في الفترة الحالية تحت قيادة طلعت يوسف مدرب المقاصة.

ويجيد "توني" صاحب الـ22 عامًا اللعب في أكثر من مركز، منها الظهير الأيمن والمدافع المساك وخط وسط مدافع وكذلك الظهير الأيسر بالإضافة لمركزه الأصلي كـ"صانع ألعاب".