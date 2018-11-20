سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

استطاعت الفنانة سما المصري، أن تلف الأنظار إليها بإطلالتها المميزة في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، وارتدت المصري، الذي الفرعوني.

حضر حتى الآن، الفنان ظافر العابدين، والفنانة درة، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصرالله، الفنانة منال سلامة، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر السينمائي، ومن المقرر حضور عدد آخر من النجوم.

تقام فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري، ومن المقرر تكريم الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه، خلال حفل الافتتاح.