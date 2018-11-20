ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:19 م
سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سما المصري
طباعة
سارة إبراهيم، يارا أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 

استطاعت الفنانة سما المصري، أن تلف الأنظار إليها بإطلالتها المميزة في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، وارتدت المصري، الذي الفرعوني.

 

حضر حتى الآن، الفنان ظافر العابدين، والفنانة درة، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصرالله، الفنانة منال سلامة، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر السينمائي، ومن المقرر حضور عدد آخر من النجوم.

 

تقام فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري، ومن المقرر تكريم الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه، خلال حفل الافتتاح.

سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سما المصري تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
4
x
14:45
2
الجونة
إنبي
0
x
18:00
1
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
1
x
14:00
1
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
0
x
18:00
0
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
0
x
19:00
1
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
0
x
19:00
0
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 7:50:01 PM