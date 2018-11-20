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الكويت تفعل خطة طوارئ كاملة استعدادا لأي موجة أمطار مقبلة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:53 م
الكويت تفعل خطة طوارئ كاملة استعدادا لأي موجة أمطار مقبلة
سيول
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وكالات
 

أكدت الدكتورة جنان بوشهري وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية، اليوم الثلاثاء، تفعيل الحكومة الكويتية لخطة الطوارئ بشكل كامل؛ لمواجهة أي موجة أمطار مقبلة.

 

وقالت بوشهري، في تصريح للصحفيين، بعد انتهاء اجتماعها بلجنة شؤون الإسكان بمجلس الأمة الكويتي، إن أجهزة وزارة الأشغال، ممثلة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي حسام الرومي، شكلت لجنة لتقصي الحقائق في جمع الأضرار التي حدثت في الطرق والبنية التحتية نتيجة الأمطار والسيول.

 

وأضافت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شكلت فرقا فنية لحصر الأضرار في البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتم رفع تقرير متكامل إلى وزير الأشغال يتعلق بحجم تلك الأضرار؛ حيث تم تصنيفها بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة.

 

وحول تعويض الحكومة الكويتية للمتضررين من الأمطار.. قالت بوشهري إن مجلس الوزراء الكويتي قرر - خلال اجتماعه أمس - تكليف فريق برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح؛ لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول واستقبال طلبات المتضررين.

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