حزب الكتائب يطالب بحكومة اختصاصيين لإنقاذ لبنان من التدهور الاقتصادي

دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تكون مهمتها الإنقاذ العاجل للبنان، في ضوء تدهور الأوضاع الاقتصادية والتحذيرات الدولية المتوالية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي لحزب الكتائب والذي عقد برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.

وانتقد المجتمعون عدم تشكيل حكومة للبلاد على الرغم من مضي 6 أشهر على التكليف بتأليف حكومة جديدة، مشيرين إلى أن عقبات التعطيل تتوالد، ولا توجد مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة "خاصة في ظل عدم وجود رؤية وطنية جامعة والانهماك الحاصل لزعزعة نتائج الانتخابات النيابية والصراع على الحصص والحقائب الوزارية".

ودعا الحزب إلى "استخلاص العبر" من عهود سابقة وسرعة تشكيل حكومة اختصاصيين، على أن تترك ملفات السياسات العليا للبحث بين رؤساء الكتل النيابية تحت قبل البرلمان.. معربا عن تطلعه في ألا يبقى على أرض لبنان سلاح غير شرعي، لتمتلك الدولة وحدها قرارها الحر المستقبل.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أهمية أن يدرك "الآخرون" ضرورة الاستقرار السياسي عبر تسهيل تشكيل الحكومة.. متسائلا: "هل علينا أن نشاهد لبنان ينهار ويفقر ويهاجر أبناؤه تلبية لمطامع وأحقاد دول الطوق والممانعة".

وأثنى جنبلاط على جهود حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.