وكيل رافينيا يلمح لإمكانية رحيل اللاعب عن برشلونة

أكد مازينهو والد ووكيل أعمال البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب وسط برشلونوة الإسباني، أنه لا يستبعد امكانية خروج رافينيا من برشلونة في يناير المقبل.





وقال مازينهو في تصريحات صحفية: "نحن في نادي كبير ومميز ولكن هدفنا هو ان يلعب رافينيا بشكل مُستمر وهذا الشيء يبدو غير ممكن في الوقت الحالي".



