وكيل رافينيا يلمح لإمكانية رحيل اللاعب عن برشلونة
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:35 معمر عبدالعزيز
أكد مازينهو والد ووكيل أعمال البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب وسط برشلونوة الإسباني، أنه لا يستبعد امكانية خروج رافينيا من برشلونة في يناير المقبل.
وقال مازينهو في تصريحات صحفية: "نحن في نادي كبير ومميز ولكن هدفنا هو ان يلعب رافينيا بشكل مُستمر وهذا الشيء يبدو غير ممكن في الوقت الحالي".
وأضاف: "لدى المُدرب افكاره الخاصة ولكن هذا لا يُمكن تفسيره حيث لا يلعب رافينيا كثيراً وعندما أتيحت له الفرصة للعب بشكل مستمر لعب ثلاث مباريات متتالية وحقق نجاح كبير".
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