شاهد.. البث المباشر لحفل افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي" الـ40 (فيديو)
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:34 مالفجر الفني
تنطلق بعد قليل فاعليات حفل افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي" الدولي في دورته الـ40، بدار الأوبرا المصرية، وسط توقع بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
الحفل تنقله حصريًا شبكة قنوات DMC، وسط تغطية عالمية من مراسلي القنوات ووسائل
الإعلام المختلفة.
هذا ومن المقرر أن يقوم بتغطية الحفل من مذيعين
القناة كل من جاسمين طه زكي، سالي شاهين، أية الغرياني، وجمانة ماهر، باسم طبانه، نهي
عبد العزيز.
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