برشلونة ينذر ديمبلي بالرحيل

وجهت إدارة نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية، للفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق بسبب عدم انضباطه خلال الفترة الماضية مع برشلونة.









ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة أعطي المهاجم عثمان ديمبلي مهلة لاختيار واحد من الطريقين، الأول تغيير أسلوبه والثاني الرحيل عن النادي.









واشارت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة، إلي نية برشلونة في فتح باب الرحيل أمام ديمبلي مقابل الحصول على 100 مليون يورو.



