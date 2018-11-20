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"الرسائل" عرض جديد للرقص المسرحي الحديث على مسرح الجمهورية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:16 م
الرسائل عرض جديد للرقص المسرحي الحديث على مسرح الجمهورية
عرض جديد للرقص المسرحي
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أحمد رمضان متولي
 

بعد النجاح الكبير الذى شهده العرض الجديد "الرسائل" لفرقة الرقص المسرحي الحديث عند عرضه فى دارى أوبرا الإسكندرية ودمنهور يقدم  لأول مره على مسرح الجمهورية فى الثامنة مساء يومي الأربعاء والخميس ٢١ و٢٢ نوفمبر .

 

 يعد عرض "الرسائل" إعادة قراءة لرواية الكاتب والمخرج الكبير داود عبد السيد "أرض الخوف"، تصميم و اخراج مناضل عنتر ، ديكور وإضاءة لعمرو عبد الله.

 

وتدور أحداث العرض حول رسائل القوي الفعالة الغائبة وتأثيرها علي حياتنا و قيمة المعرفة والكشف عن الحقائق بالإضافة لنزعة الشر المنغمسة فى أعماق النفس البشرية حتى لو كان صاحبها من الأخيار من خلال  معاناة البطل وإحساسه بالازدواجية والتمزق نتيجة الصراع الداخلى بين سلوكياته التى تبعده تدريجيا عن حقيقته الأولى.

 

الجدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث يشرف عليها حاليا مديرها الفنى الفنان وليد عونى وقد تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي، وحصلت على العديد من  الجوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس ، تشـانج مو (كوريا)، بروج (بلجيكا) ، مهرجان الرقص المعاصر (كازابلانكا)، مهرجان الرباط الدولي (المغرب) ومهرجان ركلنج هاوزن(ألمانيا)، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين حيث قدمت عدد من العروض التى يضمها ريبرتواراتها وتلقى التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية.

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