الرئيس العراقي يؤكد علي أهمية العلاقة الاستراتيجية مع روسيا





أكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، علي ضرورة تنسيق التعاون بين موسكو وبغداد في مختلف المجالات، خصوصا في مجال مكافحة الارهاب.





وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس برهم صالح، استقبل اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والوفد المرافق له.





ورحب الرئيس العراقي في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مشيراً إلى نظرة العراق إلى أهمية الدور الروسي وعلاقات روسيا الجيدة مع مختلف الاطراف الفاعلة في المنطقة، ومؤكداً سيادته ضرورة تنمية العلاقات الروسية العراقية لما فيه مصلحة البلدين ولاعتبارات تاريخية ودولية.





وأضاف البيان، أن "الرئيس صالح أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير المباحثات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية، منوها بأهمية التنسيق الأمني والاستخباري من أجل مكافحة الإرهاب".





ودعا إلى أن يكون هناك تفاهم مشترك فيما يخص الملف السوري لما له من علاقة باستقرار وامن العراق والمنطقة، مشيرا إلى أن هناك سياسة جديدة في العراق قائمة على التنسيق والتكامل لما فيه مصلحة العراق وعودة دوره الريادي في المنطقة بعيداً عن تشظي المواقف السياسية.





من جانبه، أكد "بوغدانوف"، علي رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع العراق والانفتاح الاقتصادي والتعاون في مكافحة الإرهاب، مبديا تطلعه لعودة الدور الريادي للعراق في المنطقة.





وشدد مبعوث الرئيس الروسي على أهمية الشراكة الستراتيجية مع الحكومة العراقية وتفعيل عمل المجلس التنسيقي بين البلدين في مجالات عدة.





ونقل بوغدانوف دعوة رسمية الى رئيس الجمهورية لزيارة روسيا في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين .



