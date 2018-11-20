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تحرير 615 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بقنا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:14 م
تحرير 615 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بقنا
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بسام عبدالحميد
 

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عن أنه تم تحرير عدد من محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين.


وأوضح، أن ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، مشيرًا إلى أن المخالفات التي تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 615 مخالفة منها 441 مخالفة عدم إعلان أسعار، 70 مخالفة سلع مجهولة المصدر، 42 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة 19 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص، 15 مخالفات بيع بأزيد من السعر وغش وتدليس وأسطوانات بوتاجاز، 28 مخالفة تجار تموينيين.

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