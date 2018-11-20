مميش: 3 عقود جديدة بشرق بورسعيد باستثمارات محلية وأجنبية





قام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع ثلاثة عقود صباح اليوم مع مستثمري المنطقة الشمالية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من شأنها توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد وإقامة استثمارات جديدة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد الجديدة.وقال مميش إن الهيئة الاقتصادية تعمل على دعم المستثمر الجاد وتسهيل كافة الإجراءات له وكذلك حل الأمور العالقة معه.وأكد أن الهيئة تعمل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في استثماراتهم القائمة بالمنطقة بالتوازي مع إجراء التسويات معهم.وقد قام مميش بتوقيع العقد الأول بالأحرف الأولى مع تي سي أي سنمار؛ لاستغلال مساحة أرض نحو ٤٠٠ ألف متر مربع لمدة ثلاث سنوات حق انتفاع لتشغيل المصانع الخاصة بالشركة والتي تقدر استثماراتها ١.٨ مليار دولار لهذه المصانع، حيث تعمل الشركة في نشاط استخراج وإنتاج وتشوين الملح مما يدعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلي.وجاء توقيع العقد الثاني مع شركة لايف بتروكيم في إطار إنشاء محطة تداول للصب السائل بميناء غرب بورسعيد باستثمارات ١٦٠ مليون جنيه وأولوية تشغيل وتراكي رصيف بالميناء بطول ١٥٠ متر لتداول المواد الكيميائية بطاقة تخزينية للمحطة الواحدة نحو ٣٥ ألف طن لتصل إلى ٣٠٠ ألف طن سنويا.أما العقد الثالث، فتم توقيعه بين الهيئة الاقتصادية وشركة سيسكو ترانس؛ لإنشاء محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد على رصيف بطول ٩٠٠ متر وساحة تداول ٣٨٠ ألف متر بنظام ال BOT حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف ومن المتوقع أن يتم التشغيل الجزئي للمشروع منتصف ٢٠١٩، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة مايقرب من ١.٥ مليار جنيه وخلق ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة و٢٠٠٠ فرصة غير مباشرة.