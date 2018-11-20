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عاجل.. إدارة المترو تصدر تصحيحا بشأن قرار غلق محطة الأوبرا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:58 م
عاجل.. إدارة المترو تصدر تصحيحا بشأن قرار غلق محطة الأوبرا
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كرستينا عياد
 
أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تصحيحا لبيانها الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، بشأن طلب شرطة محطة مترو الأوبرا بغلق المحطة 3 ساعات اليوم من الخامسة حتى الثامنة مساءً لدواع أمنية بالتزامن مع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا، وذلك بعدما أعلنت الداخلية استمرار تشغيل المحطة وعدم غلقها.

وأعلنت إدارة المترو في تصحيحها استمرار تشغيل محطة الأوبرا وعدم غلقها نهائيا تسهيلا على جمهور مهرجان القاهرة السينمائى والمنعقد بدار الاوبرا المصرية ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس ٢٩ نوفمبر.

كما أكدت إدارة المترو أنه سيتم فتح المحطة أمام الجمهور يوم الخميس ٢٩ نوفمبر نهاية الختام.
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