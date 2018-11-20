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"زايد": تنسيق بين "الصحة" و"التعليم العالي" لتوعية شباب الجامعات بخطورة السمنة (صور وفيديو)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:52 م
زايد: تنسيق بين الصحة والتعليم العالي لتوعية شباب الجامعات بخطورة السمنة (صور وفيديو)
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ريهام على
 
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه خلال
الفترة القادمة سيتم عمل حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام لتوعية المواطنين من خطورة
مرض السمنة على صحتهم، وما يسببه من أضرار جسيمة.





وأضافت "زايد"، أنه جارٍ التنسيق مع وزيرالتعليم
العالي لتوعية شباب الجامعات بمدى خطورة مرض السمنة ومضاعفاته.





جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، ضمن
جولات الوزيرة الميدانية لمتابعة المبادرة الرئاسية تحت "شعار 100 مليون صحة"،
والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.
"زايد": تنسيق بين "الصحة" و"التعليم العالي" لتوعية شباب الجامعات بخطورة السمنة (صور وفيديو)
"زايد": تنسيق بين "الصحة" و"التعليم العالي" لتوعية شباب الجامعات بخطورة السمنة (صور وفيديو)
"زايد": تنسيق بين "الصحة" و"التعليم العالي" لتوعية شباب الجامعات بخطورة السمنة (صور وفيديو)
"زايد": تنسيق بين "الصحة" و"التعليم العالي" لتوعية شباب الجامعات بخطورة السمنة (صور وفيديو)
المزيد عن: الصحة السمنة التعليم العالي
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