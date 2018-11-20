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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في القدس

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:38 م
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في القدس
قوات الاحتلال الاسرائيلي - أرشيفية
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وكالات
 

استشهد فتى فلسطيني اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية في شرق القدس قبل أيام، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

                                       

وذكرت المصادر أن فتى (17 عامًا) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي في منطقة جبل المكبر شرق القدس.

 

وكانت الشرطة الإسرائيلية أصابت الفتى بجروح خطيرة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

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