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السعودية والإمارات تدعم اليمن بـ500 مليون دولار

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:27 م
السعودية والإمارات تدعم اليمن بـ500 مليون دولار
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن "تقديم 500 مليون دولار، إضافية لأغراض إنسانية في اليمن"، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، شهد إعلان السعودية والإمارات عن إطلاق "مبادرة جديدة" لـ"تأمين الغذاء لـ10 - 12 مليون يمني".

وجاء الإعلان عن المبادرة من خلال عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.

وقال الربيعة: "سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن"، مضيفا أن "المملكة والإمارات والكويت يدعمون خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة بمليار و250 مليون دولار".

ولفت الربيعة، الأنظار إلى أن "هناك نحو 12 مليون يمني بحاجة للغذاء"، مشيرا إلى العمل من أجل التنسيق مع المنظمات الدولية بهدف "الوصول للمناطق المتضررة" في اليمن، فيما كان تعليق الهاشمي: "نريد استهداف من 10 إلى 12 مليون يمني".

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