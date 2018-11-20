الشرطة الإيطالية تصادر فيلات تابعة للمافيا فى مداهمة بروما

صادرت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء 8 فيلات بنتها أشهر عائلات المافيا بشكل غير قانونى فى روما خلال مداهمات عند الفجر شارك فيها نحو 600 من رجال الشرطة.

وقالت فرجينيا راجى رئيسة بلدية روما التى تابعت تنفيذ العملية ضد عائلة كازامونيكا إن العقارات ستهدم بنهاية العام. وأضافت راجى وهى عضو فى حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات التى تعرضت لانتقادات لعدم بذل جهد كاف لتطهير العاصمة "هذا يوم تاريخى لمدينة روما ولسكان المدينة".

وقالت "نضع نهاية لوضع غير قانونى استمر سنوات ونوجه رسالة قوية لعائلة كازامونيكا".

ولفتت العائلة، التى عملت على مدى سنوات فى السر، انتباه الرأى العام بإقامة جنازة فارهة لأحد عرابيها فى 2015. فأسقطت طائرة هليكوبتر بتلات الزهور على المعزين ووضعت ملصقات على كنيسة بالمدينة كُتب عليها "غزوت روما والآن تغزو الجنة".

وارتبطت عائلة كازامونيكا بالجريمة في الأحياء الواقعة في جنوب شرق روما على مدى عقود لكن الجنازة الفخمة أثارت رد فعل عنيف وطالب الساسة بهجوم قانوني شامل على العائلة.

وفي يوليو تموز اعتقلت السلطات 33 من أفراد العائلة في مداهمات على عقارات فاخرة ممتلئة بالتحف والتماثيل المنحوتة من الرخام والأثاث الثمين.

وقالت راجي إن بعض الفيلات التي جرت مصادرتها اليوم بُنيت في مناطق آثار.

ووعد ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف بالانضمام للجرافات عندما تبدأ في هدم الفيلات. وقال أمس الاثنين عندما زار غرفة عمليات الشرطة "انتهى الحفل".