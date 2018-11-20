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"مستقبل وطن": توزيع 450 بطانية ومواد تموينية على الأسر الفقيرة بالإسكندرية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:30 م
مستقبل وطن: توزيع 450 بطانية ومواد تموينية على الأسر الفقيرة بالإسكندرية
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، قافلة لتوزيع عدد من الأغطية والمواد الغذائية، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية.

وشملت القافلة توزيع 450 بطانية وبعض المواد التموينية بالمجان على الأسر الأشد فقرًا، بمناطق المعمورة البلد وعزبة محسن التابعة لحي المنتزة.

في سياق متصل، قام الحزب بتنظبم معرض لبيع حلوى المولد النبوي الشريف، بأسعار مخفضة، وذلك بسرادق في ميدان المنشية وسط الإسكندرية، وسط إقبال كبير من جانب المواطنين.
المزيد عن: مصر مستقبل وطن حلوى المولد النبوى حزب اخبار
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