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أمن الدقهلية يضبط 3 متهمين بقتل رجل وزوجته في دكرنس

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:29 م
أمن الدقهلية يضبط 3 متهمين بقتل رجل وزوجته في دكرنس
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث دكرنس والأمن العام من كشف غموض وملابسات مقتل رجل وزوجته داخل مسكنهما بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس على اثر اصابة الاول بجروح تهشمية بالراس والوجة واصابة الثانبة بطلق نارى بالوجه ليتوصل فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص. 

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من وحدة مباحث شرطة دكرنس يفيد بمقتل رجل وزوجته داخل مسكنهما المقيمان بداخله بمفردهما بشقة الطابق الارضى بمنزل مكون من طابقين.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد شرباش مدير المباحث والعميد احمد شوقى رئيس مباحث المديرية والعميد طارق هجرس رئيس فرع الامن العام والعقيد محمد الحسيني رئيس فرع البحث شرق الدقهلية والرائد أبو العزم فتحى والرائد احمد الجندى رئيس مباحث بنى عبيد ومعاونيهما وتبين مصرع "عادل ا ع" 52عاما، مقيم بقرية ميت طريف، ويعمل في استخراج السنط الجلدى منذ سنوات، وزوجته "فاتن ع" 45 عاما، داخل شقتهما بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس. كما تبين ووجود جثة الاول بصالة الشقة وزوجته بارضية غرفة النوم ووجود اثار استضافة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء سليم مساعد الوزير رئيس قطاع الامن العام وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة 3 اشخاص رمضان ج ر ٢٨ عام موظف بشركة كهرباء بنى عبيد ومقيم ميت طريف وحمدى ا ع ٣٨عام عامل ومقيم المحمودية دكرنس ومحمد ع ر ٢٠عام ومقيم ميت طريف لسرقة الذهب البالغ اكثر من 300 جرام، واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات بعض السلاسل وغوايش واسورة وقرط باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.
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