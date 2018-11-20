شركة صينية تعتزم إطلاق أولى سيارتها "الميني فان"

كشفت شركة Geely الصينية عن رغبتها في إطلاق أول سيارة ميني فان عائلية من صناعتها، وستطلق عليها اسم "Jiaji".





ومن المنتظر أن تأتي السيارة الجديدة بهيكل عصري أنيق بطول 470 سم، يتسع لـ 5 ركاب، ويرتكز على منصة طورتها الشركة خصيصا لهذه المركبة، بينما تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيها 280 سم.





وستزود هذه السيارة من الداخل بأحدث أنظمة الـ MULTI MEDIA، وشاشة متطورة تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، وأنظمة بلوتوث للاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية، فضلا عن مفاتيح للتحكم بالموسيقى والتكييف لركاب المقاعد الأمامية والخلفية.



